VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-074.0Trocknen, schützen und pflegen in einem. Das flüssige Perlwachs ermöglicht ein schnelles Aufreißen des Wasserfilms und führt so speziell bei hartem Wasser zu einer sehr guten Auftrocknung.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
206
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete