VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic | Kärcher

Unser flüssiges VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic ist eine effektive Trocknungshilfe, die sich ideal zum Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen sowie mit Hochdruckreinigern eignet. Das Pflegemittel ist besonders wirkungsvoll bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers, bewirkt ein schnelles und großflächiges Aufreißen des Wasserfilms und sorgt so für ein sehr gutes Trocknungsergebnis. Das Wachs steigert den Glanzgrad des Lacks und ist zudem VDA-konform, frei von Mineralölen und Mineralkohlenwasserstoffen, außerdem sind enthaltene Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar. Die hohe Ergiebigkeit von bis zu 83 Pkw pro Liter erlaubt eine sehr wirtschaftliche Verwendung des Mittels.