VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic | Kärcher

Unsere VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic eignet sich bei allen Wasserhärten zur Verwendung bei der Pkw- und Nfz-Wäsche in Fahrzeugwaschanlagen. Der effiziente Basistrockner lässt den Wasserfilm schnell und großflächig aufreißen und sorgt so für sehr gute Trocknungsergebnisse. Zudem ist 829 Classic. Das Mittel ist zudem VDA-konform, frei von Mineralölen und Mineralkohlenwasserstoffen, enthaltene Tenside sind nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar. Die hohe Ergiebigkeit von bis zu 70 Pkw pro Liter erlaubt eine sehr wirtschaftliche Verwendung.