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    VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic | Kärcher

    Blue Kärcher RM 829 Classic detergent container with label detailing product information and usage instructions.

    VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic

    Artikelnummer: 6.296-065.0

    VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic: Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und trocknet Fahrzeuge sehr wirtschaftlich. Auch für Weich- und Osmosewasser. VDA-konform.
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