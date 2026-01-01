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    Verlängerte Easy-Press-Pistole | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black body and yellow grip, isolated on white background.

    Verlängerte Easy-Press-Pistole

    Artikelnummer: 4.775-529.0

    Verlängerte Easy Press HD-Pistole für HD-Schläuche mit Swivel