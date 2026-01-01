Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Verlängerung CO2 Zuleitung, 5 m | Kärcher

    Silver braided hose with metal connectors on both ends, displayed on a white background.

    Verlängerung CO2 Zuleitung, 5 m

    Artikelnummer: 4.574-144.0

    Verlängerungsschlauch mit 5 m Länge zum Anschluss von CO2-Flaschen oder -Flaschenbündeln an Trockeneisstrahlgeräte mit integrierter Trockeneisproduktion (Liquid to Pellet/L2P).
    Angebot anfordern