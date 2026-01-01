Verlängerung CO2 Zuleitung, 5 m | Kärcher

Verlängerungsschlauch für Trockeneisstrahlgeräte mit Liquid-to-Pellet-Technologie zur Produktion von Trockeneis aus flüssigem CO2 zum sofortigen Einsatz. Kärcher empfiehlt die 5 Meter lange Verlängerung insbesondere zur Erweiterung des Einsatzbereichs des L2P-Geräts beim Einsatz von CO2-Flaschenbündeln. Der Schlauch eignet sich ebenfalls zum Anschluss einzelner CO2-Flaschen.