Verlängerung CO2 Zuleitung, 5 m | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-144.0Verlängerungsschlauch mit 5 m Länge zum Anschluss von CO2-Flaschen oder -Flaschenbündeln an Trockeneisstrahlgeräte mit integrierter Trockeneisproduktion (Liquid to Pellet/L2P).
Gewicht (kg)
2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
5000 x 42 x 42