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    Verlängerungsschlauch 5 m | Kärcher

    Coiled black corrugated hose on a white background.

    Verlängerungsschlauch 5 m

    Artikelnummer: 4.440-939.0

    5m Verlängerungsschlauch für FRV 30. Inklusive Verbindungsmuffe.