Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 4.441-040.05-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungsmuffe.
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1