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    Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me | Kärcher

    Coiled black corrugated hose on a white background.

    Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me

    Artikelnummer: 4.441-040.0

    5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungsmuffe.