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    Verschlussschraube 1/8" für Innenreinigungsköpfe | Kärcher

    Silver metal threaded adapter with a hexagonal head, angled against a white background.

    Verschlussschraube 1/8" für Innenreinigungsköpfe

    Artikelnummer: 5.411-061.0

    Verschlussschraube für Hochdruck-Innenreinigungsköpfe mit 1/8-Zoll-Gewinde.