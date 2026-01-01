Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Bezug, 40 cm | Kärcher

    Grey microfiber cleaning pad with teal trim and metal snaps, isolated on a white background.

    Bezug, 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-100.0

    • Speziell für gleichmäßiges Wachsen von Hartböden
    • 40 cm
    • 100 % PET
    Angebot anfordern