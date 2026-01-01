Bezug, 40 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-100.0
Arbeitsbreite (cm)
40
Textilienmaterial
100% PET
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Länge (mm)
400
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 250 x 400
Anwendungsgebiete