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    Walzenbürste, 450 mm | Kärcher

    Black cylindrical brush with white bristles, designed for cleaning equipment, placed on a white background.

    Walzenbürste, 450 mm

    Artikelnummer: 8.629-552.0

    Weich, 2 Stück erforderlich. Für harte Teppiche, wie Nadelfilz oder kurzflorige Schlingenware.