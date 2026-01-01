Walzenbürste, 450 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 8.629-552.0Weich, 2 Stück erforderlich. Für harte Teppiche, wie Nadelfilz oder kurzflorige Schlingenware.
Länge (mm)
450
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1