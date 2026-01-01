Walzenbürste 500 medium | Kärcher

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Artikelnummer: 4.762-624.0Mittelharter Bürstenaufsatz zur Verwendung mit wasserbetriebenem Antrieb (4.762-584.0). Geeignet für empfindliche Fassaden, Folien und Gewebe. Einfaches und sicheres Schnellwechselsystem.
Zulauftemperatur (°C)
40
Farbe
Rot
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.7
Anwendungsgebiete