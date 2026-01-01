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    Walzenbürste 500 weich | Kärcher

    Two cylindrical blue brushes with dense bristles, standing upright on a white background.

    Walzenbürste 500 weich

    Artikelnummer: 4.762-623.0

    Weicher Bürstenaufsatz zur Verwendung mit wasserbetriebenem Antrieb (4.762-584.0). Ideal zur Glas- und Solaranlagenreinigung. Einfaches Schnellwechselsystem und sicherer Halt am Antrieb.