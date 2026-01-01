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    Walzenbürste, Hart, Grün, 400 mm | Kärcher

    Green cylindrical brush with dense bristles and black end caps, positioned horizontally on a white background.

    Walzenbürste, Hart, Grün, 400 mm

    Artikelnummer: 4.762-252.0

    Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.