Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Walzenbürste, Hart, Grün, 638 mm | Kärcher

    Green cylindrical brush roll with dense bristles and a black central hub, positioned on a white background.

    Walzenbürste, Hart, Grün, 638 mm

    Artikelnummer: 6.906-983.0

    Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.