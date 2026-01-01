Walzenbürste, Hart, Grün, 638 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.906-983.0Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.
Farbe
Grün
Länge (mm)
638
Härtegrad
Hart
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.3