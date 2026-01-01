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    Walzenbürste, Mittel, Rot, 1118 mm | Kärcher

    Red cylindrical brush with dense bristles and a grey central hub, designed for cleaning applications.

    Walzenbürste, Mittel, Rot, 1118 mm

    Artikelnummer: 6.906-853.0

    Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.