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    Walzenbürste, Mittel, Rot, 300 mm | Kärcher

    Red cylindrical brush with dense bristles, featuring a black central core and end cap, designed for cleaning equipment.

    Walzenbürste, Mittel, Rot, 300 mm

    Artikelnummer: 4.762-005.0

    Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.