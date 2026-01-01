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    Walzenbürste, Mittel, Rot, 350 mm | Kärcher

    Red cylindrical brush with dense bristles, featuring a black core and black bristle accents, isolated on a white background.

    Walzenbürste, Mittel, Rot, 350 mm

    Artikelnummer: 4.037-031.0

    Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.