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    Walzenbürste, Mittel, Rot, 400 mm | Kärcher

    Red cylindrical brush with dense bristles, featuring a black core and black bristle accents, isolated on a white background.

    Walzenbürste, Mittel, Rot, 400 mm

    Artikelnummer: 4.762-003.0

    Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.