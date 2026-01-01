Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 450 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.762-408.0Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.
Farbe
Schwarz
Länge (mm)
450
Härtegrad
Sehr hart
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2