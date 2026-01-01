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    Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 638 mm | Kärcher

    Black cylindrical brush with dense bristles and a central hole, set against a white background.

    Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 638 mm

    Artikelnummer: 6.906-984.0

    Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.