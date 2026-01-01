Walzenbürste, Weich, Weiß, 300 mm | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 4.762-452.0Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.
Farbe
Weiß
Länge (mm)
300
Härtegrad
Weich
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3