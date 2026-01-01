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    Walzenpad auf Hülse, Hart, Grün, 530 mm | Kärcher

    Green cylindrical brush roller with textured surface and white core, set against a plain white background.

    Walzenpad auf Hülse, Hart, Grün, 530 mm

    Artikelnummer: 6.369-733.0

    Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.