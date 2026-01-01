Warnschild Universal | Kärcher

Entwickelt, um bei Reinigungsarbeiten für Dritte die Sicherheit zu erhöhen und Unfälle zu vermeiden: das universell und über Sprachbarrieren hinweg einsetzbare, 2-seitige Warnschild von Kärcher. Leicht verständliche Piktogramme weisen dabei beidseitig auf Rutschgefahren am Ort der Reinigungsarbeiten hin. Das in der Farbe Gelb gehaltene Warnschild ist zudem sehr gut sichtbar, zur platzsparenden Aufbewahrung flach zusammenklappbar und genauso einfach aufzubauen. Ein integrierter Haken und ein Halteclip sorgen für eine unkomplizierte Befestigung am Reinigungswagen und einen sicheren Transport. Die glatte Oberfläche ist besonders pflegeleicht und bei Bedarf schnell zur Reinigung abgewischt.