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    Warnschild Universal | Kärcher

    Yellow Kärcher wet floor sign with slipping hazard symbol, standing upright on a white background.

    Warnschild Universal

    Artikelnummer: 6.999-373.0

    Universell einsetzbares Warnschild mit leicht verständlichen Piktogrammen zwecks beidseitiger Warnung vor Rutschgefahr. Zur Erhöhung der Sicherheit bei Reinigungsarbeiten. 