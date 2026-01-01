Warnschild Universal | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-373.0Universell einsetzbares Warnschild mit leicht verständlichen Piktogrammen zwecks beidseitiger Warnung vor Rutschgefahr. Zur Erhöhung der Sicherheit bei Reinigungsarbeiten.
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.7
Verpackungsgewicht (kg)
0.8
Abmessungen (L × B) (mm)
500 x 230
Abmessungen, verpackt (mm)
500 x 230 x 600
Anwendungsgebiete