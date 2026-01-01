Wasserschlauch | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-030.0Wasserfüllschlauch, 119 cm.
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B) (mm)
1190 x 22
Abmessungen, verpackt (mm)
1190 x 20 x 20
Anwendungsgebiete