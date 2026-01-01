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    Wasserschlauch | Kärcher

    Grey corrugated hose with a tapered end, coiled in a loose loop on a white background.

    Wasserschlauch

    Artikelnummer: 9.212-030.0

    Wasserfüllschlauch, 119 cm.