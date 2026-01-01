WaterPro Flockungsmittel RM 847 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-630.0Zur effektiven Aufbereitung und Behandlung von belasteten Wässern aus der Kfz-Ober- und Motorwäsche. Bildet große und filtrierbare Flocken.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
2
pH-Wert
4
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
249 x 166 x 238
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete