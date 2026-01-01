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    WaterPro Flockungsmittel RM 847 | Kärcher

    Kärcher WaterPro RM 847 flocculating agent bottle with label detailing high concentration and water imagery.

    WaterPro Flockungsmittel RM 847

    Artikelnummer: 6.295-630.0

    Zur effektiven Aufbereitung und Behandlung von belasteten Wässern aus der Kfz-Ober- und Motorwäsche. Bildet große und filtrierbare Flocken.