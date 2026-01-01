WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-164.0Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.
Gebindegröße (kg)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
8.7
Gewicht (kg)
20
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
20.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
750 x 450 x 120
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete