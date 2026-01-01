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    WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846 | Kärcher

    Large white bag with a label, sealed at the top, placed on a plain white background.

    WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846

    Artikelnummer: 6.295-164.0

    Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.