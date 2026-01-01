WC-Garnitur weiß | Kärcher

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Artikelnummer: 3.345-543.0Einfache, weiße WC-Garnitur, bestehend aus WC-Bürste und stabilem Kunststoffständer.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Verpackungsgewicht (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
370 x 170 x 170
Abmessungen, verpackt (mm)
370 x 170 x 170