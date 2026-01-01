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    WC-Garnitur weiß | Kärcher

    White toilet brush with holder, featuring a long handle and rounded base, isolated on a white background.

    WC-Garnitur weiß

    Artikelnummer: 3.345-543.0

    Einfache, weiße WC-Garnitur, bestehend aus WC-Bürste und stabilem Kunststoffständer.