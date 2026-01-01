Wasserspender WPD 200 Adv. Black | Kärcher

Gekühltes und ungekühltes, heißes und extra heißes Wasser: Unser Wasserspender WPD 200 Adv. Black liefert für bis zu 100 Personen zuverlässig stilles Wasser in 4 unterschiedlichen Temperaturstufen, ganz nach individuellem Bedarf. Das Advanced-Tischgerät mit schwarzem Gehäuse verfügt über ein leicht ablesbares Display und kann wahlweise mit separat erhältlichen Active-Pure- oder Hy-Protect-Filtern von Kärcher betrieben werden. Restwasser aus der Tropfschale wird direkt in die Abwasserleitung abgeführt, optional sind auch die Integration einer Pumpe sowie ein Ablauf in einen Kanister möglich. Die Reinigung des Geräts erfolgt mittels patentierter thermischer Desinfektion der wasserführenden Teile, sinnvolle Energiesparfunktionen (Energy-Reduced-Modus und Timer-Funktion) sind serienmäßig integriert.

Multifunktionales Farbdisplay mit Sensortasten Leichte Bedienung: z.B. Temperaturauswahl, CO₂-Intensität, Filterwechselanzeige, individuelle Bildergalerie. Extra hoher Ausgabebereich Bis zu 30 cm hoher Ausgabebereich zur komfortablen Befüllung von Gefäßen. Zwei Filter für besondere Reinheit optional. Hy-Protect-Filter hält Viren und Bakterien zurück, wertvolle Mineralstoffe bleiben jedoch erhalten. Active-Pure-Filter: entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung. Zusätzliche Wasserarten Heißes und extra heißes Wasser. Portionierbare Abgabemenge Abgabemenge ist an die Größe des Trinkgefäßes anpassbar: 0,2 l für Becher/Gläser: 0,5 l oder 1 l für Flaschen.