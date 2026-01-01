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    Wasserspender WPD 200 Adv. White | Kärcher

    Kärcher water dispenser with a sleek silver front panel and buttons for ambient, chilled, and hot water options.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    European Aqua Awards 2018
    Vendis Award 2017

    Wasserspender

    WPD 200 Adv. White

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.024-936.0

    • Mit ThermoSecure™, Display und Active-Pure- & Hy-Protect-Filter
    • 65 l/h Kühlleistung für bis zu 100 Nutzer
    • 65 l/h Kühlleistung für bis zu 100 Nutzer
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