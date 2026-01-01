Wasserspender WPD 200 Adv. White | Kärcher

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Wasserspender
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.024-936.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50
Eingangsdruck (bar)
1.5 - 6
Wasserdurchflussmenge (l/h)
120
Kühlleistung (l/h)
65
Wasserabgabe heiß (l/h)
10
Aufnahmeleistung (W)
1900
Kühlmittel
R290
Heißes Wasser
Ja
Stilles Wasser gekühlt
Ja
Ungekühltes Wasser
Ja
Gewicht ohne Zubehör (kg)
25.6
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
25.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
29.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
545 x 365 x 465
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete