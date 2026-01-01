Wasserspender WPD 200 Basic Black | Kärcher

Ausgestattet mit einer integrierten Abtropfschale versorgt unser Wasserspender WPD 200 Basic Black bis zu 100 Personen jederzeit mit ungekühltem und gekühltem stillen Wasser. Das platzsparende, in der Farbe Schwarz gehaltene Basic-Tischgerät kann auf Wunsch sowohl mit einem Active-Pure- oder einem Hy-Protect-Filter von Kärcher – jeweils separat erhältlich – betrieben werden. Ebenso stehen ein Standfuß und eine Pumpe sowie Anbausätze zur Verfügung, um das Wasser aus der Tropfschale in einen Kanister oder direkt in eine Abwasserleitung abzuleiten. Die Reinigung des Geräts erfolgt auf chemischer Basis.

Basic-Ausstattung Einfache und nutzerfreundliche Bedienung über Sensortasten. Extra hoher Ausgabebereich Bis zu 30 cm hoher Ausgabebereich. Erlaubt das bequeme Befüllen auch größerer Gefäße. Zwei Filter für besondere Reinheit optional. Hy-Protect-Filter hält Viren und Bakterien zurück, wertvolle Mineralstoffe bleiben jedoch erhalten. Active-Pure-Filter: entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung.