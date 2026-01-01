Wasserspender WPD 200 Basic White | Kärcher

Stilles Wasser für bis zu 100 Personen liefert unser Wasserspender WPD 200 Basic White sowohl gekühlt als auch ungekühlt. Das Basic-Tischgerät in der Farbe Weiß wird mit einer Tropfschale geliefert – zahlreiche weitere Ausstattungen stehen optional auf Wunsch zur Verfügung. So kann mit einem entsprechenden Anbausatz der Tropfschalenablauf direkt in einen Kanister oder die Abwasserleitung abgeleitet werden. Bei Bedarf sind auch eine Pumpe und ein Standfuß separat erhältlich. Die Filtrierung des Wassers erfolgt wahlweise über einen Active-Pure- oder einen Hy-Protect-Filter von Kärcher. Die Reinigung des Geräts erfolgt auf chemischer Basis.

Basic-Ausstattung Einfache und nutzerfreundliche Bedienung über Sensortasten. Extra hoher Ausgabebereich Bis zu 30 cm hoher Ausgabebereich. Erlaubt das bequeme Befüllen auch größerer Gefäße. Zwei Filter für besondere Reinheit optional. Hy-Protect-Filter hält Viren und Bakterien zurück, wertvolle Mineralstoffe bleiben jedoch erhalten. Active-Pure-Filter: entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung.