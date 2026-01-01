Wasserspender WPD 200 Basic White | Kärcher

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Wasserspender
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.024-930.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50
Eingangsdruck (bar)
1.5 - 6
Wasserdurchflussmenge (l/h)
120
Kühlleistung (l/h)
65
Aufnahmeleistung (W)
300
Kühlmittel
R290
Stilles Wasser gekühlt
Ja
Ungekühltes Wasser
Ja
Gewicht ohne Zubehör (kg)
23.6
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
23.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
27.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
545 x 365 x 465
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete