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    Wasserspender WPD 200 Basic White | Kärcher

    Kärcher water dispenser with a sleek silver front panel, featuring a cup on the tray below the spout.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    European Aqua Awards 2018
    Vendis Award 2017

    Wasserspender

    WPD 200 Basic White

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.024-930.0

    • Mit Active-Pure- & optionalem Hy-Protect Filter
    • 65 l/h Kühlleistung für bis zu 100 Nutzer
    • 65 l/h Kühlleistung für bis zu 100 Nutzer
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