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    Wasserspender WPD 25 | Kärcher

    Kärcher ice cube maker with a sleek white and silver design, featuring a front panel and a tray at the bottom.

    Wasserspender

    WPD 25

    Artikelnummer: 1.024-407.0

    • Mit Kombinationsfilter Hy-Pure-Plus
    • 25 l/h Kühlleistung für bis zu 30 Nutzer
    • 25 l/h Kühlleistung für bis zu 30 Nutzer
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