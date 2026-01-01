Wasserspender WPD 25 | Kärcher

Klein, kompakt, platzsparend: Unser Wasserspender WPD 25 ist überall dort ideal, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht – etwa in Besprechungsräumen, Büroküchen, Wartezimmern oder im Einzelhandel. Einfach an das Trinkwassernetz angeschlossen versorgt er Mitarbeitende, Patienten oder Gäste jederzeit mit gekühltem oder ungekühltem stillem Wasser in hygienisch einwandfreier Trinkwasserqualität. Schädliche sowie geschmacksbeeinträchtigende Stoffe wie Chlor oder Schwermetalle, aber auch Mikroorganismen und Bakterien werden vom hochwirksamen und weiter verbesserten Hy-Pure-Plus-Filter zuverlässig zurückgehalten. Die Kombination aus Aktivkohle- und Ultrafiltrationsmembran sorgt so für frisches Wasser mit hervorragendem Geschmack.

Kompaktes Design Ideal passend, wenn wenig Raum zur Verfügung steht. Intuitives Bedienkonzept mit leicht ablesbaren Sensortasten. Klar erkennbarer Ausgabebereich zur optimalen Positionierung des Trinkgefäßes. Leistungsstarker Hy-Pure-Plus-Filter bestehend aus Aktivkohle- und Ultrafilter Active-Pure-Filter sorgt für besten Geschmack und entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung. Schutz vor Bakterien und Mikroorganismen durch Ultrafilter. Chemische Reinigung aller wasserführenden Leitungen, des Kühlmoduls und der Wasserausgabe. Wirtschaftliches Trinkvergnügen Einfache Zugänglichkeit zu allen Komponenten ermöglicht Selbstservice. Selbstservice spart unnötige Serviceeinsätze und somit bares Geld. Kein Handlings- und Transportaufwand im Vergleich zu Gallonen oder Flaschenwasser. Frisches Wasser zu jeder Gelegenheit und für jeden Geschmack Für hygienisch einwandfreies Trinkwasser zum Trinken und Kochen.