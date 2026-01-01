Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    WR 100 EASY!Lock | Kärcher

    Kärcher stainless steel floor cleaner with two wheels and a handle attachment.

    WR 100 EASY!Lock

    Artikelnummer: 2.114-015.0

    Komfortable und schnelle Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 100 mit Fahrwerk, 100 cm breitem Düsenbalken und integriertem Düsenadapter zur Verwendung mit Heißwasser-Hochdruckreinigern.