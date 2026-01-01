WR 100 EASY!Lock | Kärcher

Ideal zur Unkrautbeseitigung auf größeren Flächen wie auf Wegen oder Parkplätzen geeignet, spielt unsere Unkrautlanze WR 100 ihre Stärken insbesondere in Kombination mit einem unserer Heißwasser-Hochdruckreiniger aus. Die optimale Wassertemperatur von bis zu 98 °C garantiert eine effektive und sehr komfortable Entfernung unerwünschter Beikräuter. Mit der 100 Zentimeter breiten Unkrautlanze mit gleichmäßiger Wasserverteilung arbeiten Sie zeitsparend schnell, während der integrierte Düsenadapter unabhängig vom verwendeten Heißwasser-Hochdruckreiniger jederzeit eine perfekt abgestimmte Wassermenge gewährleistet. Das zugehörige Fahrwerk entlastet Sie spürbar bei der Arbeit und sorgt damit für maximalen Arbeitskomfort.

Effektive Unkrautbeseitigung durch die optimale Verbindung von Unkrautlanze und Heißwasser-Hochdruckreiniger Integrierter Düsenadapter für die richtige Wassermenge bei jedem Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger. Modernste Kärcher Brennertechnologie sorgt für optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis zu 98 °C). Zur zeitsparenden Unkrautbeseitigung auf größeren Flächen 100 Zentimeter breiter Düsenbalken mit gleichmäßiger Wasserverteilung und hoher Flächenleistung. Integriertes Fahrwerk für maximalen Arbeitskomfort.