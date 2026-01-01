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    WR 50 | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two large wheels, a metal frame, and a yellow adjustment knob.

    WR 50

    Artikelnummer: 2.114-013.0

    In Kombination mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger ist die 50 cm breite Unkrautlanze WR 50 ideal zur Unkrautbeseitigung. Lieferung mit adaptivem Fahrwerk und integriertem Düsenadapter.