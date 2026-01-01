WR 50 | Kärcher

Effiziente und mühelose Unkrautbeseitigung: einfach die Unkrautlanze WR 50 an Ihrem Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher anbringen und bequem, gründlich und insbesondere auch nachhaltig das lästige Unkraut entfernen. Dazu stellt der Hochdruckreiniger die zu dessen Beseitigung optimale Temperatur von bis zu 98 °C bereit, während der integrierte Düsenadapter für den optimalen Wasserfluss am 50 Zentimeter breiten Düsenbalken sorgt. Dank des mitgelieferten adaptiven Räder-Anbausatzes für die Lanze arbeiten Sie auch bei längeren Einsätzen komfortabel und ermüdungsfrei.

Mitgelieferter, adaptiver Räder-Anbausatz Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Einsätzen. Ein optimaler Arbeitsabstand zum Boden ist jederzeit gewährleistet. Für eine effektive Unkrautbeseitigung optimiertes Zusammenspiel von Hochdruckreiniger und Unkrautlanze Der integrierte Düsenadapter garantiert die korrekte Wassermenge je nach verwendetem Hochdruckreiniger. Modernste Brennertechnologie sorgt für die optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis zu 98 °C). Kompaktes Design der Unkrautlanze Die kompakte Form erlaubt das Arbeiten auch auf engem Raum.