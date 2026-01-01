Nasssauger WVP 10 Adv | Kärcher

Ob Sie unseren handgehaltenen Nasssauger WVP 10 Adv nun als Fenstersauger verwenden, Fliesen, Spiegel, Vitrinen, Theken oder jede andere glatte Oberfläche damit reinigen, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Sie in jeder Lage, wenn nötig sogar über Kopf, streifenfreie Reinigungsergebnisse erzielen werden. Dafür sorgt unter anderem der schnelldrehende Motor, der über eine deutlich höhere Absaugleistung verfügt als bei herkömmlichen Haushaltssaugern üblich. Das akkubetriebene, leichte und robuste Gerät überzeugt darüber hinaus mit durchdachten Details, wie beispielsweise dem 200-Milliliter-Schmutzwassertank, der simpel und schnell zu entleeren ist und bei Bedarf einfach in der Spülmaschine gereinigt werden kann. Oder auch mit dem manuell einstellbaren Abstandhalter für perfekte Ergebnisse bis an die Kanten. Bei der Version WVP 10 Adv erhalten Sie einen zusätzlichen Wechselakku, ein Schnellladegerät, Reinigungsmittel sowie eine Sprühflasche mit 2 Wischbezügen. Damit ermöglicht der WVP 10 Adv nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten.

Leicht, ergonomisch und universell einsetzbar Geeignet für jede Art glatter Flächen, ob horizontal, vertikal oder sogar über Kopf. Komfortabel im Handling und leicht zu bedienen. Sicheres und angenehmes Handling durch Gummierung am Handgriff. Akku entnehm- und wechselbar Erlaubt externes Akkuladen und in Verbindung mit einem 2. Akku unterbrechungsfreies Arbeiten. Ladezustand wird über 3 Leuchtdioden oberhalb des Ein-/Ausschalters angezeigt. Komfortable Reinigung von Rändern Streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters. Großes Volumen des Schmutzwassertanks Verringert Arbeitsunterbrechungen durch häufiges Entleeren und erhöht somit die Produktivität. Bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit. Version WVP 10 Adv mit Schnellladegerät Schnellladegerät und 2. Akku ermöglichen nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten. Version WVP 10 Adv mit zusätzlicher schmaler Absaugdüse Speziell für kleine Flächen, die mit der Standarddüse nicht zugänglich sind. Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku Erlaubt Arbeitszeiten von rund 30 Minuten am Stück.