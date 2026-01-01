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    Nasssauger WVP 10 | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, charger, battery, cleaning pad, and detergent bottle on white background.

    Nasssauger

    WVP 10

    Artikelnummer: 1.633-550.0

    • 200-ml-Schmutzwasserbehälter, ergonomisch, robust, Überkopf-Saugen möglich
    • Akkugerät, Akku wechselbar, ca. 35 min Arbeitszeit, hohe Rücksaugleistung
    • Akku, Ladegerät, Düse 280 mm, RM, Sprühflasche 500 ml, Bezug