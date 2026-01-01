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    Schmutzwasserpumpe WWP 45 | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with a metal frame and visible engine components.

    Schmutzwasserpumpe

    WWP 45

    Artikelnummer: 1.042-210.0