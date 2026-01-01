Y-Stück Druckluft | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.574-003.0Spezielles Y-Stück zum Anschluss von 2 Druckluftschläuchen niedrigen Querschnitts an Trockeneisstrahlgeräte.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
106 x 100 x 27