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    Y-Verteiler | Kärcher

    Brass pressure valve with three threaded connections, marked with "200 BAR" and other specifications, isolated on a white background.

    Y-Verteiler

    Artikelnummer: 4.405-048.0

    bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang.