Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock | Kärcher

Artikelnummer : 4.321-380.0

Komfortabel in jeder Situation - der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren.