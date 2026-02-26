Kunstbrunnen Nationalmuseum - Mexiko-Stadt, Mexiko | Kärcher

Schonende Reinigung ohne Spuren zu hinterlassen
Durch die Sublimation verbleiben keinerlei Rückstände des Strahlmittels, die aufgefangen werden müssen. „Das Verfahren ist nicht nur effektiv, sondern auch umweltfreundlich – es kommt ohne chemische Zusätze aus und hinterlässt keinerlei Abfälle“, erklärt Thorsten Möwes, Reinigungsexperte bei Kärcher. Damit eignet sich das Verfahren gut für Einsätze im restauratorischen Bereich.
Nationalmuseum für Anthropologie
Im Nationalmuseum für Anthropologie wird die präkolumbische Vergangenheit und die indianische Kultur Mexikos ausgestellt. Es beherbergt eine der bedeutendsten archäologischen Sammlungen der Welt. Die insgesamt 23 Säle sind über einen zentralen offenen Platz zugänglich. Im Zentrum des Verbindungsplatzes steht der Kunstbrunnen. Die Konstruktion aus Stahlbeton und Aluminium misst 54 mal 82 Meter bei einer Höhe von fast 17 Metern.
Alle Fakten auf einen Blick
Land: Mexiko
Stadt: Mexiko-Stadt
Material: Aluminium
Art der Verschmutzung: Stäube, Verkrustungen, Korrosion
Reinigungsverfahren: Trockeneisstrahlverfahren
Durchführung: Frühjahr / Sommer 2018