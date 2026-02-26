Kunstbrunnen Nationalmuseum - Mexiko-Stadt, Mexiko | Kärcher

Trockeneis gegen Stäube und Verkrustungen

2018 reinigte Kärcher mehrere Monate lang den berühmten Kunstbrunnen „Paraguas“ („Regenschirm“) im Innenhof des Nationalmuseums für Anthropologie in Mexiko-Stadt im Rahmen seines Kultursponsorings.

Das Hauptproblem waren Stäube und Verkrustungen, die sich durch die ständige Luftfeuchtigkeit seit seiner Erbauung 1963 angesammelt haben. Außerdem waren manche Stellen korrodiert. Von diesen Ablagerungen wurde der Brunnen nun durch die Reinigungsexperten von Kärcher mit vier Trockeneisstrahlgeräten des Typs IB 15/120 befreit.

Das Trockeneisstrahlverfahren

Bei dem Verfahren wird mit Trockeneisgranulat gearbeitet. Die 3 mm großen Pellets bestehen aus Kohlenstoffdioxid bei einer Temperatur von -79 °C. Mit Druckluft werden sie mit einer Geschwindigkeit von über 150 m/s auf die Oberfläche des zu reinigenden Objektes gestrahlt. Im Moment des Aufpralls gehen die Pellets direkt vom festen in den gasförmigen Zustand über (Sublimation). Sie dringen in den Schmutz ein und sprengen ihn durch die Volumenvergrößerung im Zuge der Sublimation förmlich von der Oberfläche, ohne dabei das Aluminium darunter zu beschädigen.