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    Produktvorführungen und Fachberatung vor Ort | Kärcher

    Produktvorführung und Fachberatung

    Wir bringen Sie professionell zu der für Sie richtigen Maschine.

    In einem lichtdurchfluteten Raum demonstriert ein Experte eine Kärcher Professional Reinigungsmaschine vor drei interessierten Kunden.
    Ein Mitarbeiter bedient im Vordergrund eine Kärcher Professional Aufsitz-Reinigungsmaschine

    Wir sind von Anfang an für Sie da.

    Im Kärcher System gibt es viele Maschinen und auch die genau richtige für Ihren Bedarf. Diese Maschine finden wir gemeinsam mit Ihnen. Unsere Experten für professionelle Produkte und Anwendungen beraten Sie kompetent und umfassend bei Ihnen vor Ort. Dabei führen wir Ihnen die Maschinen ausgiebig vor. So können Sie eine souveräne Entscheidung für die Maschine, für Kauf oder Miete treffen und sicher sein, in jeder Hinsicht das volle Potenzial auszuschöpfen. Egal, ob Sie sich dann für Kauf oder Miete entscheiden.

    Nutzen Sie unsere Händlersuche und vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei einem Händler in Ihrer Nähe:

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