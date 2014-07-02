Чехол для гладильной доски
Специальная комбинация хлопка и поролона, обладает высокой воздухопроницаемостью, гарантирует улучшенное увлажнение белья паром. Обеспечивает превосходную утюжку.
Чехол для гладильной доски со специальной комбинацией хлопка и поролона, обладает высокой воздухопроницаемостью, гарантирует улучшенное увлажнение белья паром. Обеспечивает превосходную утюжку.
Особенности и преимущества
Высококачественные материалы
- Глажение без заминов
- Оптимальное проникание пара и воздуха
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,14
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,9
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1200 x 380 x 5