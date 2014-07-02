Чехол для гладильной доски

Специальная комбинация хлопка и поролона, обладает высокой воздухопроницаемостью, гарантирует улучшенное увлажнение белья паром. Обеспечивает превосходную утюжку.

Чехол для гладильной доски со специальной комбинацией хлопка и поролона, обладает высокой воздухопроницаемостью, гарантирует улучшенное увлажнение белья паром. Обеспечивает превосходную утюжку.

Особенности и преимущества
Высококачественные материалы
  • Глажение без заминов
  • Оптимальное проникание пара и воздуха
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,14
Масса (с упаковкой) (кг) 2,9
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1200 x 380 x 5
Совместимая техника
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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