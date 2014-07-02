Cопла для T-Racer запасные
Для легкой замены сопел в приспособлениях Т-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов К6 и К7 (Т 250, T 300, T 400)
Особенности и преимущества
Заменяемые сопла
- Быстрая и удобная замена старых сопел
- Долговечный и надежный
Плоская струя высокого давления
- Очищает равномерно и удаляет стойкие загрязнения
- Идеально для уборки больших площадей
Эффективная очистка высоким давлением
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,024
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 125 x 30