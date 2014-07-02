Cопла для T-Racer запасные

Для легкой замены сопел в приспособлениях Т-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов К6 и К7 (Т 250, T 300, T 400)

Запасные сопла для легкой замены в Т-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов К6 и К7 (T 300, T 400)

Особенности и преимущества
Заменяемые сопла
  • Быстрая и удобная замена старых сопел
  • Долговечный и надежный
Плоская струя высокого давления
  • Очищает равномерно и удаляет стойкие загрязнения
  • Идеально для уборки больших площадей
Эффективная очистка высоким давлением
  • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,024
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 90 x 125 x 30
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026