Хорошая новость для лиц, страдающих аллергией или астмой: фильтр HEPA 13 (по стандарту EN 1822:1998) настолько эффективно очищает выходящий из пылесоса воздух, что он становится чище воздуха в помещении. Фильтр надежно задерживает пыльцу растений и другие мельчайшие частицы пыли, способные провоцировать аллергию.