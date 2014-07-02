Гладильная доска AB 1000

С функцией продувки и активной системой отвода пара, устанавливается в 6 высотных положениях.

Гладильная доска AB 1000 обладает функцией продувки, что облегчает глажение деликатных материалов и исключает образование складок. Активная система отвода пара обеспечивает его улучшенное проникновение в структуру ткани. Удаление избытка пара гарантирует получение сухого белья, которое может быть сразу же убрано в шкаф.

Особенности и преимущества
Подставка для утюга
  • Удобное расположение утюга
Активная система отвода пара
  • Оптимальное проникновение пара в структуру ткани
  • Хорошая фиксация текстильных тканей на доске. Они больше не соскальзывают с гладильной доски
  • Одежду можно сразу убирать в гардероб
Функция продувки
  • Можно гладить в несколько слоев
  • Даже сложные ткани будут разглажены быстро и без усилий.
Крюк для пароочистителя
  • Хранение пароочистителя с экономией места непосредственно на доске
Регулировка высоты
  • Эргономичное использование за счет индивдуальной настройки высоты под рост
Держатель для кабеля
  • Паровой шланг не мешает во время работы
  • Подходит для правшей и левшей
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 8,52
Масса (с упаковкой) (кг) 11,944
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1480 x 460 x 1020
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Одежда, допускающая глажку
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

gladilnaya sistema karcher

Гладильная система Керхер

Попробуйте полноценный гладильный комплекс в действии. Уникальная технология позволит не только гладить с легкостью но и проводить уборку, в случае необходимости. По-настоящему книверсальный прибор с активной гладильной доской и паровой станцией. Керхер - глажка в удовольствие!

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Представительство Керхер в Азербайджане.

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