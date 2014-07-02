Гладильная доска AB 1000
С функцией продувки и активной системой отвода пара, устанавливается в 6 высотных положениях.
Гладильная доска AB 1000 обладает функцией продувки, что облегчает глажение деликатных материалов и исключает образование складок. Активная система отвода пара обеспечивает его улучшенное проникновение в структуру ткани. Удаление избытка пара гарантирует получение сухого белья, которое может быть сразу же убрано в шкаф.
Особенности и преимущества
Подставка для утюга
- Удобное расположение утюга
Активная система отвода пара
- Оптимальное проникновение пара в структуру ткани
- Хорошая фиксация текстильных тканей на доске. Они больше не соскальзывают с гладильной доски
- Одежду можно сразу убирать в гардероб
Функция продувки
- Можно гладить в несколько слоев
- Даже сложные ткани будут разглажены быстро и без усилий.
Крюк для пароочистителя
- Хранение пароочистителя с экономией места непосредственно на доске
Регулировка высоты
- Эргономичное использование за счет индивдуальной настройки высоты под рост
Держатель для кабеля
- Паровой шланг не мешает во время работы
- Подходит для правшей и левшей
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|8,52
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,944
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1480 x 460 x 1020
Области применения
- Одежда, допускающая глажку
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.
Гладильная система Керхер
Попробуйте полноценный гладильный комплекс в действии. Уникальная технология позволит не только гладить с легкостью но и проводить уборку, в случае необходимости. По-настоящему книверсальный прибор с активной гладильной доской и паровой станцией. Керхер - глажка в удовольствие!