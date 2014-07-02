Гладильная система Керхер

Попробуйте полноценный гладильный комплекс в действии. Уникальная технология позволит не только гладить с легкостью но и проводить уборку, в случае необходимости. По-настоящему книверсальный прибор с активной гладильной доской и паровой станцией. Керхер - глажка в удовольствие!