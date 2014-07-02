Комплект круглых щеток 28630580
В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной).
Комплект круглых щеток в двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной). Эластичные щетки для пароочистителей можно применять для чистки по всему дому.
Особенности и преимущества
2 цвета (черный, красный)
- Работа с соблюением гигиены в разных местах (санитарные помещения, кухни и пр.)
Высокое качество щетины
- Легкое удаление стойких загрязнений
- Щетина устойчива к стиранию
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,05
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,073
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|26 x 26 x 40
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Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Сливы
- Раковины
- Сантехническая арматура
- Унитазы
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Ванная