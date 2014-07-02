Комплект запасных колец круглого сечения

для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и разъеме утюга).

Для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и разъеме утюга). Для пароочистителей.

Особенности и преимущества
Резиновые уплотнительные кольца - О
  • Для замены старых или изношенных колец в различных аксессуарах к пароочистителю
  • Для уплотнения соединений между насадок
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,019
Масса (с упаковкой) (кг) 0,036
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 200 x 125 x 30
Совместимая техника
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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