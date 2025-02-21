Патронный фильтр

Патронный фильтр пылесоса VC 5 надежно задерживает мелкую пыль. Фильтр устанавливается в контейнер, позволяющий легко извлекать его для очистки.

Патронный фильтр пылесоса VC 5 надежно задерживает мелкую пыль. Он устанавливается в контейнер для сбора мусора и легко заменяется. При необходимости фильтр может легко очищаться путем выбивания.

Особенности и преимущества
Подходит для вертикального пылесоса VC 5
Надежная фильтрация мелкой пыли
Размещение фильтра в контейнере для его легкого извлечения
Простота ручной очистки фильтра путем выбивания
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет белый
Масса (кг) 0,074
Масса (с упаковкой) (кг) 0,12
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 98 x 94 x 93
Области применения
  • Сухой мусор
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