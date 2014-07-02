Пистолет Easy Press M 22 x 1,5
Пистолет рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 30 Мпа (300 бар) при макс. температуре 155° С. Это позволяет использовать его с аппаратами с функцией подогрева воды. Пистолет имеет резьбовые соединения из латуни M 22 x 1,5 которые гарантируют полную совместимость со всеми типами профессиональных шлангов высокого давления и струйными трубками. При необходимости на пистолет может быть установлена быстросъемная муфта. Курок пистолета Easy!Press отличается пониженным усилием нажатия и коротким ходом. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
Пистолет Easy Press с мягкой накладкой, со встроенным адаптером, с разъемом для шланга высокого давления M22 х 1,5. Пистолет рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 30 Мпа (300 бар) при максимальной температуре 155° С. Это позволяет использовать его с аппаратами с функцией подогрева воды. Пистолет имеет резьбовые соединения из латуни M 22 x 1,5 которые гарантируют полную совместимость со всеми типами профессиональных шлангов высокого давления и струйными трубками. При необходимости на пистолет может быть установлена быстросъемная муфта. Курок пистолета Easy!Press отличается пониженным усилием нажатия и коротким ходом. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|300
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Пропускная способность (л/ч)
|макс. 2500
|Цвет
|черный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,891